Мир 21 ноября 2022, 16:27 Видео с убийством пленных российских солдат вызвало жесткую реакцию читателей NYT Читатели NYT назвали военным преступлением расстрел ВСУ пленных российских солдат Соцсети

Читать 360tv в

Журналисты американской газеты The New York Times опубликовали на своей странице в Twitter видео с расстрелом пленных российских солдат украинскими боевиками. В подписи к сообщению авторы написали, что разошедшиеся кадры вызвали серьезную дискуссию о том, можно ли считать действия ВСУ военным преступлением или самообороной.

В комментариях пользователи сошлись во мнении, что внесудебная расправа не имеет ни малейшего оправдания. Один из комментаторов отметил, что о какой самообороне может идти речь, если российские военные лежат на земле лицом вниз. Они явно не угрожали вооруженным боевикам, которые открыли по ним огонь.

Реклама

«Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, так как они там находились», — поддержал это мнение еще один читатель.

Реклама

Другой отметил, что здесь на лицо военное преступление со стороны ВСУ.

«Или это не тот случай, когда это делают украинцы?» — поинтересовался он у авторов материала.

Пользователи напомнили, что Украина совершала военные преступления еще до начала специальной военной операции.

«Наконец-то все признали, что в этом конфликте нет „хороших парней“», — резюмировал один из авторов.

Министерство обороны России заявило, что появившиеся в Сети кадры расправы украинских боевиков на военными сняли в Макеевке. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ действовали намеренно, чтобы убить россиян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России сделают все, чтобы найти и привлечь к ответственности причастных к этому преступлению.