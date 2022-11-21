Власть 21 ноября 2022, 13:07 Россия найдет причастных к убийствам военнопленных в Макеевке Песков: Россия займется поиском причастных к расстрелу военнопленных в Донбассе Соцсети

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Власти России приложат все усилия, чтобы найти и наказать причастных к расстрелу военнопленных в Макеевке и Донбассе. Кроме того, правительство обратится в международные структуры, чтобы указать на это преступление. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в данный момент задействованы международные механизмы для привлечения внимания к внесудебной расправе над российскими военнопленными, а причастных к этому убийству — к ответственности.

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«Безусловно, Россия сама займется поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — подчеркнул Песков.

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Представитель Кремля добавил, что Россия готова привлечь к расследованию международные структуры, если увидит в них надежду на результативность. В противном случае смысла участия иностранных организаций в изучении случившегося нет.

Министерство обороны России сообщило о расстреле украинскими боевиками 10 безоружных военнопленных. По предварительным данным, все произошло в городе Макеевке. Кадры с места расправы разошлись по Сети.

Видео уже поступило в Управление верховного комиссара ООН по правам человека. В ведомстве пообещали внимательно изучить полученные кадры.