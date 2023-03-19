Мир 19 марта 2023, 02:02 Видео с глумлением бойцов ВСУ над Кораном назвали атакой на ислам Турецкий депутат Айдын: глумление над Кораном бойцов ВСУ является атакой на ислам Pxhere

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Видеокадры с глумившимися над Кораном украинскими военными являются провокацией и атакой на ислам. Таким мнением поделился депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын. Его слова привело РИА «Новости».

«Расцениваю это как провокацию и атаку на нашу религию. Политика нашего президента, как вы видите, нацелена на урегулирование данного конфликта», — сказал он.

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По словам турецкого депутата, он не считает социальные сети серьезной платформы, но, если такой случай действительно произошел, то это «является провокацией наподобие той, чтобы была в Швеции».

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Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев ранее заявил, что глумившимся над Кораном бойцам ВСУ «уготован ад», их обязательно поймают и накажут.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено, как украинские военные жгут страницы из Корана. Чеченский лидер пообещал найти бойцов ВСУ. Он также назначил награду за ликвидацию украинских военных в размере пяти миллионов рублей, а за их пленение заплатят 10 миллионов рублей.