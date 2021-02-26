Вьетнам одобрил использование прививки «Спутник V»

Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило использовать в стране российскую прививку от коронавируса «Спутник V». Информация об этом появилась на сайте правительственной информации.

«Совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился с использованием вакцины „Спутник V“», — говорится в сообщении.

Местный Минздрав также согласовал применение во Вьетнаме американской вакцины Moderna. До этого на территории страны использовали только британско-шведский препарат фармацевтической компании AstraZeneca.

Накануне российские власти снизили отпускную цену вакцины «Спутник V», теперь она составит 866 рублей. Раньше прививка могла стоить 1942 рубля.

Ранее проживающие в России финны рассказали, почему решили привиться российским препаратом «Спутник V». Их убедила высокая эффективность и доступность вакцины. В Финляндии вакцинация от разных заболеваний проводится постоянно, поэтому местные жители к ней привыкли. Из-за этого не было вопроса, делать прививку от коронавируса или нет. Нужно было только выбрать препарат.