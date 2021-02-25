Финны объяснили свой выбор в пользу «Спутника V»

Проживающие в России финны рассказали, почему решили привиться российским препаратом «Спутник V». Их убедили высокая эффективность и доступность вакцины. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Издание отметило, что Глава финской компании Specta Эрик Хелин стал анализировать информацию о разных вакцинах от коронавируса в начале января этого года. Он подчеркнул, что в Финляндии вакцинация от разных заболеваний проводится постоянно, поэтому граждане к ней привыкли. Из-за этого не было вопроса, делать ли прививку от коронавируса, или нет — важно было лишь выбрать препарат, которым вакцинироваться, а также решить, когда это сделать.

Хелин отметил, что остановился на российском «Спутнике V», потому что его убедили высокая эффективность вакцины и ее доступность в России.

«Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, будет он прививаться или нет», — отметил он.

Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен рассказал про рос интереса финских предпринимателей к российской вакцине. Он объяснил, почему все активизировалось именно сейчас: во-первых, многие хотели убедиться, действительно ли вакцина эффективна, поэтому ждали. Во-вторых — они начали осознавать, что могут привиться только заграницей, потому что в Финляндии вакцинация от коронавируса начнется еще не скоро.

Юмппонен отметил, что сейчас многие руководители фирм хотят подать пример своим сотрудникам, чтобы они тоже получили прививку от COVID-19,