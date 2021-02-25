Максимальную цену на «Спутник V» снизили в России

Предельная отпускная цена вакцины «Спутник V» теперь составит 866 рублей, раньше она могла стоить 1942 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину „Спутник V“, теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)», — сказано в сообщении пресс-службы кабмина. Его процитировало РИА «Новости».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что снижение цены оказалось возможным благодаря отработке и оптимизации технологии промышленного производства вакцины. Также на ценник повлиял рост объемов производства препарата для массовой вакцинации россиян. По его словам, установлена единая цена для всех производственных площадок.

Он отметил, что зарегистрированная максимальная цена распространяется исключительно на вакцину, которая применяется в масштабных государственных российских программах иммунизации.

Российский «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация этим препаратом активно проходит в России. Также «Спутник V» одобрили более чем в 30 странах.