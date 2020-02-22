Ветерана Великой Отечественной войны пригласили на гала-вечер в США и вручили медаль

Григорий Фаин 20 лет случил в советских военно-воздушных силах и воевал в Великой Отечественной войне. Он уже давно живет в США, а недавно стал почетным гостем гала-вечера в калифорнийском музее авиации.

«Я был приглашен в качестве почетного гостя. На этом вечере исполняют песни военных лет, надеюсь, что будут и советские», — рассказал ветеран ТАСС перед участием в торжественном вечере.

По словам Григория Фаина, участников Великой Отечественной войны очень уважают в США. На мероприятие также пригласили и американских ветеранов, участвовавших во Второй мировой войне.

Гала-вечер проходил 21 февраля в музее авиации, расположенном в Палм-Спрингс. Перед мероприятием посольство России в США написало в Facebook, что вечер приурочили к 75-летию Победы. Медали в честь этой даты получат все воевавшие на фронте.

«Медаль „75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ была вручена 20 февраля ветерану советских ВВС Григорию Тимофеевичу Фаину, проживающему в Лос-Анджелесе», — сообщили в посольстве.

Источник фото: facebook.com/RusEmbUSA

Как признался сам авиатор, для него эта награда «очень много значит».

Григорий Фаин начал воевать в 1939 году. Он был стрелком на бомбардировщике АНТ-40 (СБ-2). Затем сражался на втором Украинском фронте. Он прослужил в составе советских ВВС 20 лет, а затем ушел в отставку будучи майором. У ветерана есть докторская степень по философии.

«Григорий Тимофеевич как представитель поколения победителей и сегодня остается в строю, участвует в общественной жизни и активно помогает сохранить правду о Великой Отечественной войне», — подчеркнули в российском посольстве.