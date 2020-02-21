Воспитанники детских домов Подмосковья посетили Музей Победы

В преддверии 23 Февраля воспитанников детских домов и подопечных общественной организации из Подмосковья учили мужеству в московском Музее Победы. Вместо скучных лекций и экскурсий для них провели настоящий квест.

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

Ребята шли по следам фронтовой собаки. И это непростой путь. Во времена Великой Отечественной войны собаки были связистами, разведчиками, подрывниками. Задача участников квеста была помочь собаке медицинской службы доставить рецепт на медикаменты в госпиталь.

Дети разгадывали ребусы, решали исторические задачки. В игре запоминали даты и факты о Великой Отечественной войне.

Ребятам постарше разрешили полазить по боевой технике и сфотографироваться. Еще им дали подержать в руках автомат Калашникова. А самые смелые бросали учебные гранаты.

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

Такие экскурсии нужны воспитанникам детских домов и интернатов на регулярной основе. Это в семье мы передаем воспоминания о боевых подвигах наших предков из поколения в поколение. Эти ребята о Великой Отечественной войне узнают из учебников, а не из рассказов бабушек и дедушек.

«У нас традиционно в преддверии Дня защитника Отечества фонд „Исток“ и его президент Екатерина Юрьевна Богдасарова проводят такие встречи с ребятами из подмосковных домов. Также наши дети каждый год участвуют в акции „Бессмертный полк“. И даже если мы не сможем найти предков ребят. Мы просто изучаем историю города. И идем с портретами героев этого города», — рассказала Людмила Болатаева, заместитель министра образования Московской области.

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

В финале ребята написали традиционное фронтовое письмо в виде треугольника. Прежде чем научиться складывать послание полевой почты, дети и взрослые написали самые главные слова, которые в День Победы прочитают ветераны.

Президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова писала письмо вместе с ребятами.

«Это реальный случай из жизни. У меня у подруги учился сын в Суворовском военном училище. И она как мама очень переживала. И он ей сказал такие слова: „Мама, погоны — это не просто ткань. А присяга — это не просто слова. Позовут, я пойду“. Я это и написала», — сказала Екатерина Богдасарова, президент благотворительного фонда «Исток».

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

В год, когда весь мир отмечает 75 лет Победы над фашизмом, так хочется, чтобы эти трогательные строчки дошли до адресатов. Ведь их все меньше. А мы должны говорить «спасибо» не только по праздникам, а каждый день.