Появились фото нового ЗРК «Витязь». Он будет участвовать в Параде Победы

Всего несколько месяцев остается до празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К праздничному параду уже готовятся его участники. На предприятии в Петербурге собрали несколько новейших ЗРК «Витязь», которые проедут по центру Москвы.

Зенитно-ракетные комплексы С-350 собирали специалисты концерна «Алмаз-Антей», пишет «Звезда». Несколько машин уже готовы и находятся в сборочном цехе. Через пару дней их отправят в Москву для подготовки к предстоящему Параду Победы.

Источник фото: tvzvezda.ru

О завершении разработки новых «Витязей» сообщил летом 2019 года министр обороны Сергей Шойгу. Зимой первые ЗРК передали Минобороны. Торжественное мероприятие проходило в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Главным преимуществом С-350, в сравнении с другими подобными машинами, является его возможность бить по целям в радиусе 360 градусов.

Как отмечал главред портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, С-350 — самое передовое оборудование. «Витязь» обладает высокой мобильностью и может размещать на одной установке 12 ракет.

Раньше эти ЗРК никогда не участвовали в Параде Победы. В этом году С-350 впервые проедет по Красной площади во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.