Мир 11 марта 2023, 17:56 Кулеба раскритиковал организаторов «Оскара» за отказ от выступления Зеленского Глава МИД Украины Кулеба назвал лицемерием отказ Зеленскому выступить на «Оскаре» flickr

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал организаторов «Оскара» лицемерными из-за того, что они отказали в выступлении на церемонии вручения кинопремии президенту Владимиру Зеленскому. Об этом министр сказал в интервью немецкой газете Bild.

«Если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что, когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, и не хотите слушать настоящую военную историю, значит, с вами что-то не так», — заявил глава министерства иностранных дел.

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Накануне Американская академия киноискусств снова отказала главе киевского режима Зеленскому в выступлении с видеообращением во время вручении кинопремии «Оскар». По данным источников журнала Variety, украинский президент пытался заполучить время в эфире через влиятельную личность в мире киноиндустрии — представителя американского агентства по работе с актерами WME Майка Симпсона. Читатели издания обрадовались этой новости. Они отметили, что устали от пропаганды.

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Политтехнолог Сергей Маркелов рассказал «360», в чем причина охлаждения к Зеленскому в Соединенных Штатах.