Вертолет Ingenuity налетал над Марсом почти километр

Беспилотный вертолет Ingenuity совершил свой восьмой полет над Марсом. Он преодолел 160 метров за 77,4 секунды. Всего этот дрон уже налетал над поверхностью Красной планеты около километра. Его основная задача — разведка пути для марсохода Perseverance, вместе с которым вертолет сейчас находится в кратере Езеро.

«Мы надеемся, что наш проект продлится еще по меньшей мере несколько месяцев и аппарат совершит новые полеты», — приводит сайт Space News слова представителя Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA Тедди Тзанетоса. Он отметил, что в планах ученых — пролет на километр, для чего Ingenuity должен будет пробыть в воздухе около трех минут. По словам Тзанетоса, это предел возможностей дрона.

Свой первый полет Ingenuity совершил 19 апреля. После этого он поднимался над Марсом еще семь раз. Вертолет 30 апреля пролетел в совокупности 266 метров и провел в воздухе 118 секунд. Ученый добавил, что на основе наблюдений за этим дроном в NASA планируют создать следующий марсианский вертолет массой 30 килограммов. Ingenuity весит около двух килограммов.

Разработка и создание вертолета, который прилетел на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале, обошлась NASA в 80 миллионов долларов. Он будет изучать те районы, куда не сможет добраться марсоход, и поможет создать трехмерные карты поверхности планеты.