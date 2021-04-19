Беспилотный вертолет NASA впервые полетал над Марсом. Видео

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Он прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance. Трансляцию вело американское космическое агентство.

Аппарат весит почти два килограмма и стоит 85 миллионов долларов. Он поднялся в воздух, несмотря на низкую плотность атмосферы и риски, связанные с холодными марсианскими ночами. Это был первый в истории человечества контролируемый полет на другой планете.

Некоторое время беспилотник парил над поверхностью Марса, а потом опустился. Сотрудники NASA радостно встретили этот момент. Они хлопали и смеялись.

Гравитация на Марсе равна примерно трети гравитации Земли, а плотность атмосферы составляет лишь 1%. Поэтому организовывать полеты на этой планете гораздо сложнее. Ночью температура на Марсе может опускаться до −90 градусов. От такого мороза незащищенные электрические компоненты устройств могут замерзнуть и треснуть.

По данным газеты Business Insider, устройство оснащено парой лопастей, которые вращаются в противоположных направлениях. Они способны двигаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, что примерно в восемь раз больше скорости лопастей пассажирского вертолета на нашей планете. Еще беспилотник имеет шесть солнечных батарей. Больше всего их энергии уходит на то, чтобы согревать дрон во время ночей.