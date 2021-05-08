Вертолет Ingenuity на Марсе впервые перелетел на новое место

В ходе пятого полета на Марсе вертолет Ingenuity впервые переместился с одного места на другое. Полет продолжался 108 секунд, его дальность составила 129 метров в южном направлении. Вертолет поднялся на высоту 10 метров и сделал новые высококачественные цветные фотографии окрестностей.

Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам уточнил, что перемещения вертолета запланированы таким образом, чтобы не замедлять темп научных операций Perseverance.

«Мы можем совершить еще пару полетов в ближайшие недели, и потом НАСА оценит результаты», — добавил он.

Также стало известно, что во время четвертого полета исследователям все-таки удалось записать звук лопастей Ingenuity. Ранее микрофон едва его улавливал, поскольку разреженная атмосфера Марса сильно гасит распространение шумов.

«Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы», — отметил профессор французского университета ISAE-Supaero в Тулузе Давид Мимун.

Четвертый испытательный полет вертолета Ingenuity состоялся 1 мая.