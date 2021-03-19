«Верните Трампа!» Британцы возмутились после слов Байдена о Путине

Британское издание Daily Mail опубликовало большой аналитический материал после того, как президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». Читатели газеты осудили главу Белого дома за такие слова. Его обозвали психом.

«Старая тактика США — спровоцировать другую страну, чтобы развязать войну! Верните Трампа!» — написал paul marrotte.

«Нулевые дипломатические навыки. Ему (Байдену — прим. ред.) нужно извиниться», — отметил HallmanSE.

«В Белом доме засел псих…», — поделился своим мнением Deeez

По словам читателей, Байден — старый маразматик, за которого проголосовали идиоты. Пользователи очень разозлились. Многие стали призывать общественность не оставить эти слова президента Соединенных Штатов без должного внимания, так как он, по их мнению, реально может развязать новую мировую войну.

17 марта в эфире телеканала ABC Байден заявил, что считает Путина «убийцей», который ответит за «вмешательство в выборы» президента США в 2020 году. Глава РФ на следующий день лично прокомментировал это высказывание Байдена. Путин пожелал своему заокеанскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку: «кто как обзывается, тот так и называется». Президент отметил, что сознание правящей верхушки Штатов формировалось во времена геноцида индейцев и рабовладельческого строя, тогда как люди в этой стране живут честные и душевные.