Верховный суд США отклонил иск о непризнании победы Байдена

Верховный суд США (ВС) отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который просил пересмотреть результаты выборов президента в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Иск был поддержан Дональдом Трампом и оспаривал победу демократа Джозефа Байдена.

О решении суда сообщил CNN. Согласно решению судей, они отказали в подаче иска, поскольку не нашли оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

Необходимость пересчитать итоги голосования Пэкстон аргументировал тем, что в указанных штатах не соблюдались нормы обработки бюллетеней. Как было указано в иске, там изменили правила проведения выборов президента, что нарушило конституцию и де-факто сделало возможными масштабные фальсификации.

Иск Техаса в Верховный суд США поддержали 17 штатов, где у власти находятся члены Республиканской партии.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Окончательное решение по избранию лидера страны примут выборщики. По данным СМИ, кандидат от демократов Джозеф Байден уже получил голоса более 270 участников коллегии, необходимых ему для победы. Дональд Трамп пока так и не признал результаты голосования. По его мнению, место имели массовые фальсификации со стороны демократической партии. Он пытается обжаловать результаты через суды, куда подает иски.

Избранный, по предварительным данным, президент США Джо Байден уже представил новых членов своей администрации.