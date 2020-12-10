Около 20 штатов поддержали иск Техаса об отмене итогов выборов

По данным информагентства, техасский генпрокурор Кен Пакстон попросил признать итоги президентской гонки недействительными из-за массовых нарушений голосования в четырех штатах, где победу одержал демократ Джо Байден.

Daily Storm уточнило, что иск Техаса поддержали следующие штаты: Юта, Южная Каролина, Южная Дакота, Флорида, Теннесси, Северная Дакота, Оклахома, Небраска, Монтана, Миссури, Миссисипи, Луизиана, Канзас, Индиана, Западная Вирджиния, Арканзаса и Алабама.