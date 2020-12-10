Около 20 штатов поддержали иск Техаса об отмене итогов выборов
Иск Техаса в Верховный суд США об отмене результатов президентских выборов поддержали 17 штатов, где у власти находятся члены Республиканской партии. Об этом сообщил ТАСС.
По данным информагентства, техасский генпрокурор Кен Пакстон попросил признать итоги президентской гонки недействительными из-за массовых нарушений голосования в четырех штатах, где победу одержал демократ Джо Байден.
Daily Storm уточнило, что иск Техаса поддержали следующие штаты: Юта, Южная Каролина, Южная Дакота, Флорида, Теннесси, Северная Дакота, Оклахома, Небраска, Монтана, Миссури, Миссисипи, Луизиана, Канзас, Индиана, Западная Вирджиния, Арканзаса и Алабама.