Верховный комиссар ООН призвал Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter | 360°

06 ноября 2022, 01:04
Верховный комиссар ООН призвал Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
Верховный комиссар ООН Тюрк призвал Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал выкупившего Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека на площадке.
«Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы», — отметил он.
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В октябре Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Бизнесмен планировал сделать соцсеть либеральной, снять блокировки с аккаунтов. Он успел уволить не только руководство площадки, но и часть ее сотрудников. Новые работники пришли в Twitter из других проектов Маска.
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Предприниматель взялся решить все проблемы компании. На встрече с инвесторами он заявил, что у Twitter большие перспективы развития. Маск надеется, что площадка войдет в число самых дорогих компаний мира.
При этом в Белом доме обеспокоены покупкой Twitter миллиардером. Президент Джо Байден считает соцсеть инструментом лжи.
Илон Маск
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