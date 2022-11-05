Байдена перепугала покупка Twitter Илоном Маском | 360°

Мир 05 ноября 2022, 08:12 Байдена перепугала покупка Twitter Илоном Маском Reuters: Байден назвал Twitter «инструментом лжи» Илона Маска flickr

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепугался покупкой социальной сети Twitter американским миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир», — сказал он во время выступления на предвыборном мероприятии в Чикаго.

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После покупки Twitter Маск предложил ввести отдельную плату за значок верификации. Предприниматель пообещал создать совет модерации контента «с широким разнообразием точек зрения» и отменить пожизненные баны. Некоторые мировые бренды уже начали отказываться от рекламы в Twitter из-за политики повышения цен нового владельца.

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Обозреватель American Thinker заявил, что поведение Джо Байдена указывает, что страной управляет тайное правительство под управлением миллиардера Джорджа Сороса. По его словам, Байден страдает слабоумием, и не мог самостоятельно подписать ряд радикальных указов.