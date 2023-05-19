Мир 19 мая 2023, 11:38 Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украины МИД Венгрии: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров России и Украины piqsels

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Венгрия готова в любое время предоставить площадку для переговоров России и Украины по мирному урегулированию конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По словам дипломата, предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку он сделал в начале специальной военной операции.

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«Это предложение до сих пор в силе. Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого», — сказал Сийярто в ходе форума «Европейский союз — Центральная Азия» в Казахстане.

Дипломат напомнил, что в ходе украинского конфликта гибнут и венгры, которых мобилизуют в украинскую армию. Поэтому Венгрия заинтересована в мирном урегулировании.

Ранее Россия и Украина согласились принять миссию африканских стран по мирному урегулированию конфликта на Украине. Визит в РФ состоится в середине июня — начале июля. Также стороны ответили согласием на предложение папы римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.