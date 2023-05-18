Мир 18 мая 2023, 14:07 Лавров озвучил сроки прибытия в Россию африканской миссии по Украине Глава МИД РФ Лавров: миссия стран Африки по Украине приедет в Россию в середине июня Официальный сайт МИД России

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Миссия африканских стран по мирному урегулированию конфликта на Украине приедет в Россию ориентировочно в середине июня — начале июля. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Уганды Джедже Одонго.

По словам дипломата, сейчас российская сторона прорабатывает с африканскими странами их инициативу на уровне экспертов.

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«Мы открыты к любым серьезным, заинтересованным предложениям», — подчеркнул министр.

Ранее глава ЮАР Сирил Рамафоса сообщил о готовности Владимира Путина и Владимира Зеленского принять миссию африканских лидеров по Украине. По словам политика, он уже договорился с президентами России и Украины о начале подготовки к этим переговорам.

Член молодежной ассамблеи Совбеза от России ООН Юрий Самонкин в беседе с «360» высказал мнение, что Зеленский, согласившись на мирную миссию стран Африки, руководствуется меркантильными соображениями. По его словам, президент Украины желает угодить США и Великобритании, у которых есть свой интерес на африканском континенте.