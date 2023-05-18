18 мая 2023, 17:13
Россия и Украина согласились принять спецпосланников папы римского для обсуждения перемирия
Il Sismografo: Россия и Украина согласились принять спецпосланников папы римского
Россия и Украина ответили согласием на предложение папы римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие. Об этом сообщил портал Il Sismografo.
Издание написало, что стороны приняли предложение о соответствующих встречах, однако «подготовка крайне сложная и пока прогресс крайне скромный».
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В Москву может приехать нынешний префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев — глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Глава ЮАР Сирил Рамафоса договорился лидерами стран о начале подготовки к переговорам с африканскими лидерами.
Однако США готовятся «заморозить» украинский конфликт на несколько десятилетий. Американские власти понимают, что даже контрнаступление, о котором говорят в СМИ несколько месяцев, окажется провальным. Чиновники хотят уменьшить финансирование украинских властей, поэтому им надо приостановить боевые действия.
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