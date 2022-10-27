Венгрия призвала Россию и США к переговорам по Украине | 360°

27 октября 2022, 12:51
Венгрия призвала Россию и США к переговорам по Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал Россию и США начать переговоры по Украине
Власти России и США должны серьезно рассмотреть вероятность организации диалога по разрешению украинского кризиса. С таким призывом выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, написало РИА «Новости».
«Мы живем рядом со страной, в которой идут боевые действия. Это очень опасно и плохо. Нужно, чтобы как можно скорее наступил мир, мы хотим только этого. Переговоры могут стать решением всех проблем», — заявил он.
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Глава дипломатического ведомства выразил надежду, что высшее руководство России и США рассмотрит возможность прямых контактов для урегулирования ситуации на Украине.
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«Нужно решение, которое обеспечит мир и положит конец всем существующим опасностям и угрозам», — добавил он.
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщал, что Россия и Украине на данный момент находятся не в том положении, чтобы садиться за стол переговоров, сообщал «Царьград».
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинская власть отвергает любые предложения пойти на диалог, при этом продолжая обстрелы мирных людей.
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