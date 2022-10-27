США оценили вероятность переговоров между Россией и Украиной | 360°

Мир 27 октября 2022, 00:18 США оценили вероятность переговоров между Россией и Украиной Белый дом: Россия и Украина сейчас не готовы к переговорам РИА "Новости"

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у России и Украины сейчас нет настроя вести переговоры, сообщил ТАСС.

По его словам, стороны конфликта на Украине не готовы сесть за стол переговоров. Так, украинские войска сконцентрировали внимание на контрнаступательных операциях.

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«Они не в той позиции, когда хотели бы вести переговоры», — подчеркнул Кирби.

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Также представитель Белого дома отметил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Украину для обеспечения ей выгодных условий на переговорах в будущем.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сегодня передал Владимиру Зеленскому послание от Владимира Путина. По мнению российского лидера, «прямой диалог важен для дальнейших действий».

При этом Умару Сисоку Эмбало отметил, что готов содействовать диалогу Москвы и Киева, ведь страны Африки заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине.