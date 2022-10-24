Мир 24 октября 2022, 12:21 Украина сама примет решение о переговорах с Россией — глава Евросовета Глава Евросовета Мишель: Украина сама определится, когда начать переговоры с Россией РИА "Новости"

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Украина сама должна определиться с тем, когда станет готова пойти на переговоры с Россией. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, никто не может решить за украинскую сторону, на каких условиях ей идти на переговоры и какие уступки делать. Мишель подчеркнул, что Евросоюз поддерживает Украину в политическом, военном и финансовом планах.

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«Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры», — сказал он.

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Президент РФ Владимир Путин заявил на прошлой неделе во время выступления в Совете безопасности России о том, что киевский режим отвергает любые предложения о переговорах. При этом ВСУ продолжают обстрелы.

Глава государства объявил о введении военного положения в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, которые недавно вошли в состав Российской Федерации.

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