18 августа 2023, 21:57
Венгрия предложила альтернативный путь для российского газа
Глава МИД Венгрии предложил направить российский газ через Турцию вместо Украины
Глава венгерского МИД Петер Сийярто предложил направить российский газ через «Турецкий поток» вместо украинского газопровода. Слова министра привело издание Вlikk.
Венгрия, отметил Сийярто, приняла меры по расширению источников и маршрутов доставки природного газа.
Реклама
«Ведь зачем нужны маршруты, если нет источников, и зачем нужны источники, если нет маршрутов? Для поставок газа нужно и то и другое», — сказал политик.
Глава венгерского МИД уточнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в страну составляет восемь с половиной миллиардов кубометров. Эта цифра покрывает весь объем газа, который поступает в страну из России.
Ранее на Украине пригрозили оставить Европу без российского газа. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина не будет обсуждать с Россией продление договоров на транзит природного газа.
«Думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — заявил чиновник.
По словам экономиста и политолога Александра Дудчака, демарш киевских властей сильно ударит по Европе.
Венгрия
Турция
Газ
Нафтогаз
Реклама
Реклама