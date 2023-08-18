Мир 18 августа 2023, 21:57 Венгрия предложила альтернативный путь для российского газа Глава МИД Венгрии предложил направить российский газ через Турцию вместо Украины РИА «Новости»

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто предложил направить российский газ через «Турецкий поток» вместо украинского газопровода. Слова министра привело издание Вlikk.

Венгрия, отметил Сийярто, приняла меры по расширению источников и маршрутов доставки природного газа.

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«Ведь зачем нужны маршруты, если нет источников, и зачем нужны источники, если нет маршрутов? Для поставок газа нужно и то и другое», — сказал политик.

Глава венгерского МИД уточнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в страну составляет восемь с половиной миллиардов кубометров. Эта цифра покрывает весь объем газа, который поступает в страну из России.

Ранее на Украине пригрозили оставить Европу без российского газа. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина не будет обсуждать с Россией продление договоров на транзит природного газа.

«Думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — заявил чиновник.

По словам экономиста и политолога Александра Дудчака, демарш киевских властей сильно ударит по Европе.