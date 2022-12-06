06 декабря 2022, 13:04
Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер объявил, что страна не станет готовить украинских военных
Армия Венгрии не станет обучать военных Украины ведению боя, так как страна настаивает на мирном решении конфликта. Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер написал об этом на своей странице в Facebook*.
«Мы говорим нет», — объявил он.
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Чиновник объяснил позицию Венгрии. Она, в отличие от многих европейских стран, не станет обучать украинских военных, так как стремится к миру, а не к эскалации вооруженного конфликта.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее обвинил Евросоюз в том, что он все больше вовлекается в кризис на Украине. Сначала западные страны поставили ей оружие, затем подготовили военных, а теперь взяли на себя расходы по поддержанию экономики.
Десятки тысяч украинских солдат прошли обучение в Великобритании, Норвегии и странах Евросоюза. США решили расширить свою программу подготовки, набрать больше курсантов и обучить их «более изощренным» методам ведения боя, то есть маневрировать независимо от артиллерии. Подготовку устроят в немецкой общине Графенвер, где военнослужащих ВСУ готовили с 2014 года.
* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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