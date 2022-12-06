Мир 06 декабря 2022, 13:04 Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ Госсекретарь МИД Венгрии Менцер объявил, что страна не станет готовить украинских военных Министерство обороны Украины

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Армия Венгрии не станет обучать военных Украины ведению боя, так как страна настаивает на мирном решении конфликта. Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер написал об этом на своей странице в Facebook*.

«Мы говорим нет», — объявил он.

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Чиновник объяснил позицию Венгрии. Она, в отличие от многих европейских стран, не станет обучать украинских военных, так как стремится к миру, а не к эскалации вооруженного конфликта.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее обвинил Евросоюз в том, что он все больше вовлекается в кризис на Украине. Сначала западные страны поставили ей оружие, затем подготовили военных, а теперь взяли на себя расходы по поддержанию экономики.

Десятки тысяч украинских солдат прошли обучение в Великобритании, Норвегии и странах Евросоюза. США решили расширить свою программу подготовки, набрать больше курсантов и обучить их «более изощренным» методам ведения боя, то есть маневрировать независимо от артиллерии. Подготовку устроят в немецкой общине Графенвер, где военнослужащих ВСУ готовили с 2014 года.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.