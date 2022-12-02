Спецоперация 02 декабря 2022, 09:10 Тысячи украинских солдат научат в Германии «изощренным» методам ведения боя WP: Пентагон расширит программу обучения военных с Украины Unsplash

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Минобороны США рассчитывает обучить на базе в Германии украинских военных ведению «изощренных военных кампаний». О плане расширить программу подготовки рассказала газета The Washington Post.

В течение нескольких недель глава Пентагона Ллойд Остин обсуждал с другими высокопоставленными американскими военными чиновникам, как можно повысить уровень подготовки украинских военных. Их обучат, по словам источников газеты, вести «более изощренную военную кампанию» против России — маневрировать на поле боя так, чтобы меньше зависеть от артиллерии.

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Курсы пройдут на базе в баварской общине Графенвер, где американские военные на протяжении многих лет инструктировали украинских солдат. По плану Минобороны США, набор увеличат до сотен или тысяч человек, а программу продумают с учетом нового оружия, которое поставили киевскому режиму. Расширенная программа пройдет параллельно с другими. Например, Великобритания, Норвегия и страны Евросоюза уже готовят десятки тысяч украинских солдат. Одна только Германия к июню 2023 года выпустит около пяти тысяч бойцов.

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Ранее об этой программе США рассказал телеканал CNN. По информации журналистов, инициатива расширить ее исходит не от Пентагона, а из Белого дома. Когда ее утвердят, на базе в Германии начнут обучать по 2,5 тысячи солдат ежемесячно.