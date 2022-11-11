Мир 11 ноября 2022, 12:04 Венгрия заявила о нарастающем вовлечении Европы в конфликт на Украине Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине РИА «Новости»

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Вовлеченность Европы в конфликт на Украине растет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Доказательством этому он, в частности, назвал наращивание поставок оружия, сообщил РБК.

Орбан обратил внимание, что сперва ЕС снабжал ВСУ нелетальным оружием, потом европейские власти одобрили передачу и других видов вооружения, а в странах ЕС проводится подготовка украинских военных. Таким образом Европа все больше и больше втягивается в конфликт, констатировал политик.

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«В ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы таким образом все больше и больше втягиваемся в конфликт», — сказал Орбан.

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По данным главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в этом году Украина получила от ЕС помощь на сумму свыше 19 миллиардов евро, не считая военных поставок.

В середине октября министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили выделение украинским властям 500 миллионов евро. Также они согласовали необходимость создать тренировочную миссию для ВСУ.