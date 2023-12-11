Мир 11 декабря 2023, 13:39 СМИ допустили перенос переговоров по вступлению Украины в ЕС Euractiv: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут перенести на март Unsplash

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Официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут перенести на март, если Венгрия не одобрит их начало в ближайшие дни. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Предполагается, что Венгрия озвучит свою окончательную позицию во время саммита ЕС в Брюсселе 14–15 декабря. Начало переговоров должны поддержать все 27 стран союза. Если Венгрия не даст согласия, но будет готова пересмотреть точку зрения, переговоры могут отложить, но если позиция не изменится, то станет невозможной и одобренная ею интеграция в Евросоюз Грузии, Боснии и Герцеговины, отметило издание.

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На саммите будут обсуждать выделение Украине 50 миллиардов евро. Однако если Венгрия заблокирует и эту инициативу, то Евросоюз будет вынужден наращивать поддержку Украины за счет национальных бюджетов.

«Очень важно, чтобы <…> ЕС продемонстрировал явную и полную поддержку Украины. Это станет сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона, а также для Киева», — заявил европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что страна при необходимости готова «попрыгать и сплясать» ради членства в Евросоюзе.