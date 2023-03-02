02 марта 2023, 20:20
Венграм отказали в безвизовых поездках в Россию по дипломатическим паспортам
Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам
Правительство России приняло решение приостановить действие соглашения о безвизовых поездках по служебным и дипломатическим паспортам для граждан Венгрии. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
МИД России направит уведомление о принятом решении венгерской стороне.
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Соглашения между правительствами России и Венгрии о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам подписали в Москве 14 июня 2001 года.
Российское внешнеполитическое ведомство ранее отмечало, что гражданам России не выдают туристические визы для поездок в некоторые страны Евросоюза. Российских туристов не принимают из-за запрета на въезд в Латвии, Литве, Финляндии, Польше, Эстонии и Чехии.
Китай и Россия ранее возобновили соглашение о групповых туристических поездках без виз. Страны приостановили договоренность во время пандемии. Как отмечено в соглашении, туристы в составе организованных групп от пяти до 50 человек могут посещать КНР или Россию без получения визы.
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