Общество 20 февраля 2023, 07:39 Россия и Китай восстановили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках — РБК РБК: Россия и Китай восстановили соглашение о безвизовых турпоездках после пандемии РИА «Новости»

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Китай и Россия возобновили соглашение о групповых туристических поездках без виз. Стороны приостановили договоренность во время пандемии. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источники в МИД РФ и Минэкономразвития РФ.

«Приостановленное из-за пандемии соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило свое действие», — сказано в материале.

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Туристы в составе организованных групп от пяти до 50 человек, согласно соглашению, имеют право посещать Китай либо Россию без получения визы. На территории другой страны они могут находиться до 15 дней. Российские и китайские власти подписали этот документ еще в феврале 2000 года.

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Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй объявил о том, что Китай хочет увеличить число чартерных и регулярных авиарейсов в России и вернуть их к допандемийному уровню.