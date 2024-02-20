20 февраля 2024, 10:56
Венесуэла скоро войдет в состав БРИКС
Президент Венесуэлы Мадуро подтвердил скорое присоединение страны к БРИКС
Венесуэла в ближайшее время присоединится к БРИКС. Об этом в эфире передачи «С Мадуро +», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Он отметил, что БРИКС все больше укрепляется и объединяется на фоне изменений, происходящих в мире.
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«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС», — указал венесуэльский лидер.
Россия поддержала стремление Венесуэлы к вхождению в организацию. Расширение БРИКС также одобрил Китай. Заявки на вступление в организацию направили больше 20 государств из Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Ранее Мадуро высказался о ситуации на Украине. По его мнению, этот конфликт разожгли страны Запада и НАТО. Президент Венесуэлы добавил, что Россия стала сильнее в экономическом плане и успешно противостоит западным странам.
Венесуэла
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БРИКС
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