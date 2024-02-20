Мир 20 февраля 2024, 10:27 Россия нанесла поражение Западу на Украине — Мадуро Президент Венесуэлы Мадуро: Россия побеждает Запад в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Россия постепенно одерживает победу над Западом в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро+», которую транслировали на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

Глава южноамериканского государства отметил, что Россия стала сильнее в экономическом плане.

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«Россия сегодня побеждает на поле боя, наносит поражение Западу на поле боя», — указал Мадуро.

По его словам, Запад и НАТО довели Украину до конфликта. Однако сейчас этот конфликт стал невыносимым для США, подытожил президент Венесуэлы.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Запад находится в отчаянии из-за конфликта на Украине. По словам бывшего американского военнослужащего, западные страны хотели бы урегулировать ситуацию с помощью переговоров, но не могут найти формулу, так как Украина выступает против.