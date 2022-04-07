Генассамблея ООН одобрила резолюцию о приостановке участия РФ в СПЧ

Участие России в Совете по правам человека приостановят. В Генассамблее ООН 7 апреля уже приняли соответствующую резолюцию, сообщили «Известия».

За проголосовали, уточнило РИА «Новости», 93 государства. Еще 24 высказались против, а 58 — воздержались. Документ подготовили несколько западных стран, в том числе США, Украина и Латвия.

Генассамблея оставила возможность пересмотреть вопрос о праве членства России в Совете ООН по правам человека «в случае необходимости».

Принятие резолюции означает, что РФ сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и возможности выступать.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заметил, что решение относительно членства страны в СПЧ может повлечь за собой «разрушительные последствия для системы ООН». Он указал на роль баланса, которую играет РФ. Его отсутствие лишит развивающиеся страны «громкого и мощного защитника».