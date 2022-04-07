Россия досрочно выйдет из Совета ООН по правам человека

Российская Федерация с 7 апреля перестанет исполнять свои функции в Совете по правам человека в ООН, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя РФ при организации Геннадий Кузьмин.

«Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику», — подчеркнул российский дипломат.

За резолюцию о досрочном выходе России из Совета по правам человека в ООН проголосовали 93 страны, против решения голоса отдали 24 государства, 58 — воздержались.

В ООН это уже не первая резолюция против России. Ранее в организации приняли документ по гуманитарной ситуации на Украине, в котором имеются политические требования к РФ. При этом ООН продолжает игнорировать факты преступлений украинских военнослужащих против российских пленных и мирных жителей.