Британцы раскритиковали решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 14:56 Шаблонные решения. Сунака сделали крайним из-за повышения налогов в Великобритании Экономист Оленченко: премьер-министр Сунак принимает шаблонные управленческие решения flickr

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Британцы раскритиковали решение своего нового премьер-министра Риши Сунака повысить налоги. Об этом говорят комментарии к материалу Mirror, читатели которого не сдерживались в оценке решений чиновника. В статье при этом отмечается, что Сунак стремится восполнить образовавшийся в госбюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов, около 57,3 миллиарда долларов. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал «360», что решение премьера — необходимость, к которой привели антироссийские санкции. Однако в таких ситуациях народ обычно находит крайнего. И похоже, в этот раз им стал Сунак.

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Далее — прямая речь.

Санкции как ошибка правительства Великобритании

Британское правительство не очень рассчитывало свое время, когда вводило антироссийские санкции. И эти антироссийские санкции, ну и другие обстоятельства — увлечение зеленой энергетикой — привели к росту цен на энергоносители.

А поскольку энергия — составная ценообразования практически всех товаров, произошел общий рост цен на товары, то есть инфляция. Это, конечно, означает снижение доходов. И здесь в части ЖКХ британское правительство принимает меры, чтобы компенсировать расходы, поддержать население. Имеются в виду расходы по ЖКХ.

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Они (британцы — прим. ред.) не одиноки, большинство стран идут по этому пути. Похожая программа рассматривается в Германии.

Но тогда возникает такой вопрос: если мы ставим себя на место правительства и хотим помочь населению дотациями, нам нужны средства. И средства здесь возникают только за счет их дополнительного аккумулирования.

Немцы идут по пути внешнего заимствования, то есть германское правительство берет кредит, в перспективе имея в виду его вернуть. А британское правительство идет по пути повышения налогов. И те и другие нацелены на то, чтобы увеличить, скажем, объем денег, которым располагает правительство. Скажу сразу: путь, по которому идет Германия, все равно потом приведет к необходимости повышения налогов. Англичане делают это уже сейчас

Повышение налогов — результат действий Сунака

Забавная ситуация состоит в том, что, когда принимались меры, скажем, санкционные, по выдерживанию карантина, то членом правительства был тот же самый Риши Сунак.

Он отвечал за финансы, следовательно, та ситуация, в которой они (британцы — прим. ред.) сейчас находятся, — его творение.

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Приемчик с налогами он, как бы скажем, не новый. Когда был карантин и, соответственно, падали доходы от мелкого бизнеса, который связан с производством питания, услугами, он воспользовался этим же механизмом введения дополнительных налогов. Он раскладывает поддержку бизнеса на все население.

В данной ситуации тоже идут по этому пути, чтобы население было в состоянии платить бизнесу за услуги, товары, обкладывают его налогом. Налоги призваны в какой-то мере компенсировать те дотации, которые выдадут.

Любые решения, которые принимает [консервативная] партия, направлены на обеспечение интересов бизнеса, а населения — уже во вторую очередь. Поэтому сказать, что Сунак в чем-то оригинален, нельзя. Но вопрос, надолго ли он задержится, естественный. Конечно, введение налогов — непопулярное решение. Конечно, в таких случаях будут искать виноватого. Он уже обозначен. Это Риши Сунак

В принципе, Сунак неплохой хозяйственник. Но у него есть один шаблон — налоговый. А от хорошего хозяйственника ждут разнообразных подходов. Может, он в дальнейшем проявит это. Пока же управленческие решения у него получаются шаблонные, однообразные.