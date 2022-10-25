Новый премьер Великобритании оказался богаче короля Карла III | 360°

Мир 25 октября 2022, 12:56 Новый премьер Великобритании оказался богаче короля Карла III NYP: премьер Великобритании Риши Сунак оказался богаче Карла III Википедия

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга оказались богаче королевской четы. Об этом сообщила газета The New York Post.

В списке самых богатых людей Великобритании, по версии Sunday Times этого года, Сунак и его жена расположились на 222-м месте. Их состояние оценивается в 845,5 миллиона долларов. У нового премьера имеется четыре дома, общая стоимость которых составляет 17 миллионов долларов.

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При этом состояние короля Карла III, по информации Guardian, — порядка 339-396 миллионов долларов.

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Риши Сунак стал премьером страны 24 октября. Его предшественница Лиз Трасс решила взять паузу от активной политической жизни, но пока продолжит исполнять функции депутата палаты общин британского парламента, сообщил RT.

О богатстве Сунака уже успел пошутить знаменитый кот Ларри. Он намекнул в Twitter, что теперь ожидает увидеть в своем меню на Даунинг стрит икру и омаров.