Мир 23 января 2024, 07:46 Великобритания закупила большое количество беспилотных авиационных систем для Украины Замглавы МО Британии Картлидж заявил о продолжении передачи БАС Украине РИА «Новости»

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Великобритания продолжит поставлять Украине британские беспилотные авиационные системы (БАС). Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Картлидж в ответе на парламентский запрос члена Палаты общин Эндрю Росинделла, сообщило издание «Лента.ру».

Соединенное королевство уже закупило значительное число беспилотных систем для ВСУ, «в том числе ограниченное количество непосредственно из существующих запасов Великобритании», отметил Картлидж. Он добавил, что не может раскрыть подробную информацию о беспилотниках.

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По его словам, премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что государство в следующем году выделит на БАС для украинской армии 200 миллионов фунтов стерлингов.

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему предоставлению БАС Украине», — указал замглавы британского Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак подписали договор о безопасности. В рамках этого соглашения Великобритания обязуется поддерживать украинскую сторону в вопросах оборонной сферы.