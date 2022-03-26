Великобритания выделит Украине два миллиона фунтов на еду
Великобритания выделит Украине два миллиона фунтов на продовольственные твары
Великобритания намерена выделить два миллиона фунтов стерлингов для приобретения жизненно важных продовольственных товаров для Украины. Об этом говорится в сообщении британского МИД. Ведомство отмечает, что решение последовало за соответствующим обращением со стороны Киева.
«Великобритания намерена выделить 2 миллиона фунтов стерлингов на жизненно важные продовольственные товары для районов Украины, окруженных российскими войсками», — говорится в сообщении.
В МИД также добавили, что склады в Польше и Словакии готовятся к поставке необходимых товаров начиная со следующей недели. После этого последует их транспортировка на Украину автомобильным и железнодорожным транспортом.
Ведомство уточнило, что данное пожертвование является частью 400 миллионов фунтов стерлингов, выделенных Британией, из которых 220 миллионов фунтов запланировано на гуманитарную помощь.
Ранее Великобритания расширила санкционный список в отношении России и Белоруссии. Под санкции подпали еще 59 физлиц и организаций в России и шесть — в Белоруссии, а также кредитные организации: Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.
Ранее Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов, в числе которых предприниматель-миллиардер Роман Абрамович, глава «Роснефти» Игорь Сечин, исполнительный директор «Газпрома» Алексей Миллер.