Великобритания выделит Украине два миллиона фунтов на еду

Великобритания намерена выделить два миллиона фунтов стерлингов для приобретения жизненно важных продовольственных товаров для Украины. Об этом говорится в сообщении британского МИД. Ведомство отмечает, что решение последовало за соответствующим обращением со стороны Киева.

«Великобритания намерена выделить 2 миллиона фунтов стерлингов на жизненно важные продовольственные товары для районов Украины, окруженных российскими войсками», — говорится в сообщении.

В МИД также добавили, что склады в Польше и Словакии готовятся к поставке необходимых товаров начиная со следующей недели. После этого последует их транспортировка на Украину автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ведомство уточнило, что данное пожертвование является частью 400 миллионов фунтов стерлингов, выделенных Британией, из которых 220 миллионов фунтов запланировано на гуманитарную помощь.

Ранее Великобритания расширила санкционный список в отношении России и Белоруссии. Под санкции подпали еще 59 физлиц и организаций в России и шесть — в Белоруссии, а также кредитные организации: Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.

Ранее Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов, в числе которых предприниматель-миллиардер Роман Абрамович, глава «Роснефти» Игорь Сечин, исполнительный директор «Газпрома» Алексей Миллер.