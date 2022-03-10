Британия ввела санкции против 7 российских бизнесменов

Власти Великобритании ввели новые санкции против семи российских бизнесменов. Среди них в том числе владелец ФК «Челси» Роман Абрамович и глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщило Reuters.

Британия также включила в санкционный список исполнительного директора «Газпрома» Алексея Миллера, президента «Транснефти» Николая Токарева, председателя правления ВТБ Андрея Костина, совладельца En+ Group Олега Дерипаску, председателя банка «Россия» Дмитрия Лебедева.

Санкции против бизнесменов ввели под предлогом их предполагаемых связей с президентом РФ Владимиром Путиным. Британские власти оценили совокупный капитал всех семи бизнесменов в 15 миллиардов долларов. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что новые санкции стали еще одним шагом в непоколебимой поддержке Британией украинского народа.

Британские парламентарии ранее критиковали Джонсона за то, что его правительство не только принимает довольно «слабые» санкции против России, а действует не так резко, как США.

Аналитик Олег Матвейчев заявил РИА ФАН, что новые санкции Запада требуют ответа РФ.