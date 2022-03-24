Великобритания расширила санкционный список в отношении России и Белоруссии. Под санкции подпали еще 59 физлиц и организаций в России и шесть — в Белоруссии, а также кредитные организации: Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

Среди физлиц, на которых распространились новые санкции, оказались предприниматель Олег Тиньков, а также государственный и банковский деятель Герман Греф и другие бывшие и действующие представители руководства Сбербанка.

Кроме того, ограничения коснулись «Совкомфлота», «Русгидро», РЖД, АЛРОСА, «Оборонных инициатив».

«Министр иностранных дел Лиз Трасс объявила сегодня о 65 новых санкциях против России в отношении ряда ключевых стратегических отраслей и отдельных лиц. В настоящее время Великобритания ввела санкции в отношении более тысячи физических и юридических лиц в рамках режима санкций против России», — указано в сообщении.

Подчеркивается, что новые санкции нацелены на ключевые отрасли, поддерживающие спецоперацию на Украине, «включая РЖД и оборонную компанию „Кронштадт“, основного производителя российских беспилотников».

Ранее Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов, в числе которых предприниматель-миллиардер Роман Абрамович, глава «Роснефти» Игорь Сечин, исполнительный директор «Газпрома» Алексей Миллер.