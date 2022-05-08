Великобритания выделит еще 1,6 млрд долларов на помощь Украине

Великобритания дополнительно выделит 1,6 миллиарда долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Об этом говорится в распространенном в субботу вечером заявлении главы Минфина Соединенного Королевства Риши Сунака. Его процитировала радиостанция LBC.

«Мы непоколебимы в своей поддержке жителей Украины. Дополнительные 1,3 млрд фунтов помогут обеспечить необходимую военную и операционную поддержку, которая им необходима. Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и оборонительную поддержку Украине», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна и ее союзники продолжат поставки вооружения Украине. Британское правительство уже подготовило новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Об этом премьер сообщил на выступлении по видеосвязи перед депутатами Верховной рады. Он уточнил, что Лондон передает Киеву радары, беспилотники большой грузоподъемности, приборы ночного видения. Также Джонсон заявил, что Британия посылает тысячи танков и бронированных машин, работая при этом с десятком стран, которые также совершают поставки на Украину.

В свою очередь, президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине. В рамках пакета помощи Украине передадут дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Стоимость нового пакета военной помощи Соединенных Штатов составит до 150 миллионов долларов.