Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине

Украина получит дополнительный пакет военной помощи от США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден. Его слова опубликовал сайт американской администрации.

В рамках пакета помощи Украине передадут дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Стоимость нового пакета военной помощи Соединенных Штатов составит до 150 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости».

Байден подчеркнул, что конгресс должен быстро предоставить запрошенное администрацией финансирование для предоставления Украине необходимого вооружения. Средства для отправки вооружения в зону боевых действий, по словам американского лидера, практически исчерпаны. Ранее Белый дом сообщал, что в их распоряжении всего 250 миллионов долларов.

Украинский народ нуждается не в Stinger и Javelin, а в переговорном процессе и решении гуманитарных вопросов, заявил в интервью китайскому изданию глава МИД России Сергей Лавров. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российские военные будут уничтожать любой транспорт с вооружением НАТО. Россия считает это законной целью.