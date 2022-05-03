Британия направит на Украину вооружение на 375 миллионов долларов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна и ее союзники продолжат поставки вооружения Украине. Британское правительство уже подготовило новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Об этом премьер сообщил на выступлении по видеосвязи перед депутатами Верховной рады, которое транслировал Sky News.

Джонсон уточнил, какое именно вооружение страна передаст Украине.

«Это радары, необходимые для точного наведения на артиллерийские части, обстреливающие ваши города, беспилотники большой грузоподъемности, чтобы снабжать ваши войска, а также тысячи приборов ночного видения», — рассказал Джонсон.

Он заявил, что Британия посылает тысячи танков и бронированных машин, «усиливает и ускоряет помощь», работая при этом с десятком стран, которые также совершают поставки на Украину.

«В ближайшие недели мы отправим вам Brimstone, противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей», — добавил Борис Джонсон.

Ранее политолог Евгений Михайлов предрек скорое прекращение поставок на Украину с Запада. Эксперт предположил, что западные страны не захотят тратиться на отправку нового вооружения, которое российские военные уничтожают прежде, чем его начнут использовать.