Мир 20 марта 2024, 07:24 Великобритания вслед за Францией допустила отправку войск на Украину Экс-глава Минобороны Уоллес: Великобритания может отправить войска на Украину Marwan Naamani/dpa/globallookpress

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Британскому руководству следует повысить расходы на армию и подтвердить возможную отправку своих войск на Украину. Бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес раскритиковал действия правительства, сообщила газета Daily Mail.

Он призвал политические партии к консолидации и решительным действиям. По мнению бывшего главы Минобороны, следует прекратить двусмысленные сигналы и дать России понять, что Великобритания готова отправить войска на Украину.

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«Мы должны использовать эту фразу: „мы не можем их исключить“. <…> Частью сдерживания является двусмысленность, заставляющая противника гадать о том, как далеко мы зайдем. <…> Важно, чтобы мы никогда не перекрывали пути и заставляли людей гадать», — сказал он.

Бен Уоллес заявил, что следует нарастить оборонные расходы минимум до 3% ВВП прямо сейчас, не дожидаясь улучшения экономической ситуации. Он призвал фракции осознать опасность и отразить это в своих манифестах. По мнению бывшего министра, это позволит военнослужащим почувствовать себя защищенными.

Великобритания предлагала НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус. Военный эксперт Василий Дандыкин предупредил о возможной эскалации конфликта.