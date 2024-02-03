Мир 03 февраля 2024, 14:02 Переброска бойцов НАТО на Украину втянет альянс в конфликт Военный эксперт Дандыкин: отправка корпуса НАТО на Украину приведет к эскалации РИА «Новости»

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Выполнение предложения Великобритании отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО приведет к расширению территории конфликта и изменит статус альянса из косвенного участника в непосредственного. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что пока вмешательство НАТО ограничивается присутствием на Украине инструкторов и экспертов, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях, Но переброска экспедиционного корпуса альянса радикально изменит ситуацию и сделает организацию прямым противником России.

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«Они (власти Великобритании. — прим. ред.) предполагают, что этот корпус будут стоять на той линии соприкосновения, куда мы придем, в частности, на правом берегу Днепра», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что само предложение о переброске военных на Украину, наряду с крупнейшими учениями альянса около российских границ, стало очередной попыткой втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией.

Дандыкин усомнился, что руководство блока пойдет на такой шаг, потому что большого количества военных, готовых отправиться в зону боевых действий, найти не сможет. Поэтому саму инициативу можно рассматривать как очередную провокацию со стороны Великобритании.

О предложении Великобритании союзникам по НАТО перебросить на Украину экспедиционный корпус сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник агентства пояснил, что идея возникла из-за постоянных провалов ВСУ на линии соприкосновения. При этом он отметил, что авторы инициативы прекрасно осознавали, что не получат одобрения идеи.