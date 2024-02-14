Мир 14 февраля 2024, 08:22 Великобритания потратила больше 7 млрд фунтов на военную поддержку Украины Порядка 7,1 млрд фунтов потратили власти Великобритании на поддержку Украины Unsplash

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С декабря 2021 года Великобритания потратила на военную поддержку Украины 7,1 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом заявил заместитель министра обороны Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунд, сообщило агентство Lenta.ru со ссылкой на текст заявления замглавы британского оборонного ведомства.

Парламентский запрос о тратах на Украину сделал член Палаты лордов Британии Дейл Кэмпбелл-Сейворс. Министр обороны ответил на его вопрос.

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«С декабря 2021 года Великобритания выделила военную помощь Украине на сумму 7,1 миллиарда фунтов стерлингов», — отметил он.

По его словам, в эту сумму вошел последний пакет военной поддержки на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, о котором объявил 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как сообщила газета Guardian, в мире могут вспыхнуть сразу несколько масштабных конфликтов. Представитель британской военной разведки пояснил, что в последнее время риски эскалации в горячих точках достигли пика.