Великобритания расширила санкционный список на 206 россиян и российских компаний

Власти Великобритании расширили санкционный список, внеся туда 206 физических и юридических лиц. Документ появился на официальном сайте правительства страны.

В списке появились имена главного исполнительного директора компании «Лукойл» Вагита Алекперова, председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего главы РЖД Владимира Якунина и задержанного на Украине депутата Рады Виктора Медведчука.

Среди компаний в черном списке оказались Крымское республиканское предприятие «Азовский ликероводочный завод», Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и другие.

Новые санкции против России правительство Великобритании анонсировало еще в конце марта. Как отметила министр иностранных дел страны Лиз Трасс, снятие ограничений окажется возможным только после окончания специальной операции на Украине.