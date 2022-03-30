Кабмин Великобритании анонсировал новые санкции против российских бизнесменов

Британское правительство введет новые санкции в отношении российских бизнесменов, ограничив им обслуживание самолетов и яхт. Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства иностранных дел страны, написал ТАСС.

Новый санкционный пакет на рассмотрение парламента британский МИД внесет в среду, 30 марта.

«Документ ограничит оказание технической помощи или технического обслуживания самолетов и судов отдельных организаций и лиц, попавших под санкционные ограничения», — говорится в документе.

Также стало известно, что Великобритания введет санкции против Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что снятие санкционных ограничений с России возможно только в случае прекращения огня и вывода войск с Украины.