Великобритания назвала условия снятия санкций против России

Ключевыми условиями для снятия санкций в отношении России являются прекращение огня и вывод войск из Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph.

«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать. Это не использовалось в 2014 году», — заявила британский дипломат.

Она также добавила, что в настоящее время необходимо удвоить санкции, а также удвоить количество поставляемого Украине оружия. По мнению Трасс, продолжение и даже эскалация нынешней тактики со стороны Запада и Украины могут привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров. Глава британского дипведомства подчеркнула, что когда это случится, ей хотелось бы, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки.

В настоящее время под санкции Великобритании попали уже более тысячи граждан РФ.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена выделить два миллиона фунтов стерлингов для приобретения жизненно важных продовольственных товаров для Украины. Решение последовало вслед за соответствующим обращением со стороны Киева.